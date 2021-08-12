Один украинский воин ранен, оккупанты обстреляли Пески и Новомихайловку, - пресс-центр ОС
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В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела со стороны российских наемников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Новомихайловка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
"В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.
На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителем ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.