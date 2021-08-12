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Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн

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Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн
Проведение электронных выборов в Украине будет возможным только после перехода 100% услуг в онлайн.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после перевода 100% госуслуг в онлайн у общества будет больше доверия к технологиям.

"И тогда они сами скажут: "Давайте уже нам петиций больше, голосований и других инструментов электронной демократии". Когда цель - оцифровывать все услуги, тогда ты занимаешься вопросами реестров, кибербезопасности, Интернета и цифровых навыков. А после этого мы уже сможем перейти к электронным выборам. Я на 100% уверен, что за электронными выборами будущее в мире вообще", - подчеркнул Федоров.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Електронні вибори і пліснява- несумісні. Підтасовка- 100%
  • radeon
    В Украине государственного ПО просто нет (а то что есть,давно уже на Телеграм каналах продается),какие нафиг електронные выборы?
  • Vladimir Soukhov
    Аферист Коломойский всеравно всех надурит.
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