Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн

Проведение электронных выборов в Украине будет возможным только после перехода 100% услуг в онлайн.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после перевода 100% госуслуг в онлайн у общества будет больше доверия к технологиям.

"И тогда они сами скажут: "Давайте уже нам петиций больше, голосований и других инструментов электронной демократии". Когда цель - оцифровывать все услуги, тогда ты занимаешься вопросами реестров, кибербезопасности, Интернета и цифровых навыков. А после этого мы уже сможем перейти к электронным выборам. Я на 100% уверен, что за электронными выборами будущее в мире вообще", - подчеркнул Федоров.

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