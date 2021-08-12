Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу

Намерение правительства ввести новый акцизный налог для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства и международных обязательств Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении директора Европейско-украинского энергетического агентства (EUEA) Александры Гуменюк и главы Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрея Конеченкова во время рабочего совещания с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниилом Гетманцевым.



"Введение акцизного налога является нарушением гарантий, предоставленных государством в статье 9-4 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии". Это ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей электрической энергии из ВИЭ, поскольку приведет к увеличению размера налоговых обязательств, которые должны выплачиваться такими производителями "зеленой" энергии, и фактическому изъятию части их дохода ", - говорится в сообщении EUEA.



На рабочей встрече с депутатами налогового комитета ведущие ассоциации сектора возобновляемой энергетики выступили категорически против введения акциза на "зеленую" энергию в размере 3,2%.



Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того, Кабинет Министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.