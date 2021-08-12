Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"
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Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", - говорится в сообщении.
По словам Данилова, Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу.