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Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"

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Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    "мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
  • Валерия Ларченко b661826f
    облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
  • Зэлэный_Змий
    "Масштабное облысение Украины"???
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