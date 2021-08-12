Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.