Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

8 53423
Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о приезде Лаврова в оккупированный Крым, где тот встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.

Читайте: "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой

Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще камни с неба не начали падать 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Jimmy Hill
    Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
  • Натан Сергиенко
    Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
  • Envoy
    Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости