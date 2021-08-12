Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о приезде Лаврова в оккупированный Крым, где тот встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.