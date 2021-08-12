Новости

В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ

6 79183
В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ
Визит президента Украины в США не будет ограничен лишь Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации источников ZN.UA, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.

По свидетельству источников ZN.UA, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.

Также читайте: Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате - это лишь одна из идей, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    нах дэлавэр, клован в Диснейлэнд поедет.. его уровень "официальных встреч".
  • Scorpman Y
    п.с. "..курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский отдохнет (за государственный счет) после "длительного" перелета"

    та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
    И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
    Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Писец Вашингтону и не только. Бедоносец едет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости