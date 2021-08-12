В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По информации источников ZN.UA, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.
В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.
От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.
31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.
По свидетельству источников ZN.UA, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.