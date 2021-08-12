В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат. ФОТО
О ходе работ на объекте сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
На правой стороне моста через Рику подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальта и приступает к укладке верхнего слоя покрытия.После завершения работ на правой стороне мостостроители приступят к восстановлению левой его стороны.
Мост в Вучково является местной достопримечательностью. Впервые переправа через Рику здесь была построена в 1870 году. Предыдущий капитальный железобетонный мост прослужил 45 лет, но был разрушен наводнением. До появления моста жители в качестве средств переправы пользовались лодками.
Напомним, в этом году планируется открыть движение на флагманском объекте "Большой стройки" - Запорожских мостах.