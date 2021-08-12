Новости

Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу

2 57316
Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в США встретился с директором Совета нацбезопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом и представил пути привлечения Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На встрече стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе, и мирный переговорный процесс по Донбассу.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Украины Алексей Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживлению соответствующих дипломатических процессов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне и выразила прочную поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Также в США подчеркнули важность сотрудничества относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников

Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
  • Igor L
    Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости