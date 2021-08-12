Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в США встретился с директором Совета нацбезопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом и представил пути привлечения Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На встрече стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе, и мирный переговорный процесс по Донбассу.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Украины Алексей Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживлению соответствующих дипломатических процессов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне и выразила прочную поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Также в США подчеркнули важность сотрудничества относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.

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