Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На встрече стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе, и мирный переговорный процесс по Донбассу.
"В ходе встречи вице-премьер-министр Украины Алексей Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживлению соответствующих дипломатических процессов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне и выразила прочную поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Также в США подчеркнули важность сотрудничества относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.