Проездные в случае локдауна заблокируют, - КГГА

В случае введения в столице локдауна общественным транспортом смогут воспользоваться только те, у кого будут спецпропуска. Обычные проездные действовать не будут.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы КГГА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут работать ранее приобретенные транспортные карты: старого - Kyiv Smart Card и нового - Киев Цифровой - образца или Карта Киевлянина. Но активными на время локдауна будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение", - написал он.

Заявления на получение этих разрешений подают руководители.

"При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется. Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд карточкой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут", - пояснил чиновник.

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Для киевлянин, которые не являются работниками предприятий критической сферы, в будущем планируют разработать механизм получения одноразовых разрешений для физлиц.

Замглавы КГГА добавил, что пока еще нельзя заявлять со стопроцентной уверенностью, что локдаун будет. Но власти столицы собирают заявки заранее, чтобы избежать аврала.

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