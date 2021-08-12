Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

На днях сотрудники Сосновской горбольницы получили зарплату за март.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эспрессо.Запад".

Голодают 17 человек - врачи, медсестры и санитарки.

"Мы обращались и к руководителям ОТГ, и к руководству ЛОГА. Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службы здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться", - рассказала врач высшей категории этой больницы Людмила Ярович.

Голодающие требуют провести аудит финансовой деятельности больницы. Они уверены, что до такого состояния больницу довели путем неэффективного использования денег.

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"В конце концов, у нас и в размерах заработной платы огромная разница. У администрации оклады в пределах 24-27 тысяч гривен, а у врача высшей категории - чуть больше шести тысяч. Учитывая, что санитарки имеют оклад меньше минималки, и им доплачивают до минимума, то сейчас практически все сравнялись в зарплате - и санитарки, и медсестры, и врачи. Но и такую ​​мизерную зарплату, оказывается, нечем выплачивать", - добавила Ярович.

Медики заявили, что и во время голодовки они продолжат принимать пациентов.

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