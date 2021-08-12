Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением противоправной практики направления Российской Федерацией на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - подчеркивают украинские дипломаты.

Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".

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