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Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД

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Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением противоправной практики направления Российской Федерацией на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - подчеркивают украинские дипломаты.

Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".

Также читайте: МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

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Топ комментарии

  • Степан Ількович
    Бачив на роССійському форумі фото аварії камаза з гумконвоєм для орділо на території роССії. В кузові зверху всілякий непотріб, а під ним ящики із снарядами.
  • Envoy
    102-й т.н. "гуманитарный конвой" ,102-й протест . Пора что-то менять ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
    Вантажим сало й гречку - будь здоров!
    Нас не просили? Непотрібні фрази!
    Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

    Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
    Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
    Там українцям треба допомогу -
    Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

    Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
    Пусті полиці, "множєство" проблем.
    Зупинимось, напевне, під Китаєм -
    Народу тьма страда під москалем.

    Республік з десять створим по дорозі,
    На Красній площі підіймем Майдан!
    А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
    Розвалиться мерзенний Кацапстан.

    Поможемо.?.. Чого чекати всує?
    Навіки пропади страшна маро!
    Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
    Сторицею віддячим за "добро"!

    Куранти відізвуться трубним гласом,
    І зло кремлівське згине на віки!
    …Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
    В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
    Іван Гентош
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