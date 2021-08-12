Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости

По Крещатику пройдут молдавские солдаты из роты почетного караула.

Об этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Во время встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

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"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное число солдат из роты почетного караула", — сказал министр обороны Молдовы.