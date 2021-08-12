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Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости

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Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости
По Крещатику пройдут молдавские солдаты из роты почетного караула.

Об этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Во время встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

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"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное число солдат из роты почетного караула", — сказал министр обороны Молдовы.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так в 2018 году и президент был настоящий ))))
  • Владимир Сухов e5dee246
    Молодцы! Санду- с народом Украины!
  • kelt kant
    интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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