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МИД призвал украинцев покинуть Афганистан

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МИД призвал украинцев покинуть Афганистан
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  заявлении МИД.

Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.

Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
  • электронный адрес посольства в Таджикистане - [email protected];
  • телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
  • электронный адрес МИД - [email protected].

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Топ комментарии

  • kelt kant
    интересно, кто из украинцев, будучи в здравом уме и доброй памяти, добровольно поедет в Афганистан??? Ну, разве что торговцы героином в особо крупных размерах МИД призвал украинцев покинуть Афганистан - Цензор.НЕТ 6177 Так их Талибан низачто не тронет, они ведь для них - бизнеспартнеры... Нет, ну просто любопытно понять - о ком так заботится МИД? Или наши турагенства предлагают туры "По культовым местам Талибана" или "Незабываемые ощущения на минированных склонах Панджшерского ущелья..."? Или МИДу просто тупо делать нечего???
  • Люцифер
    Скоро в Орду вновь полетят Черные Тюльпаны
  • Люцифер
    Мустафе Внайем нужно забрать свою родню, на это уйдет десятки рейсов.
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