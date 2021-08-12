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Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс

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Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс
Украина не может существовать в условиях постоянного кредитования Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил  в эфире "Радио НВ" 12 августа посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.

"Отсутствие реформ настолько сильно влияет на внутреннее развитие Украины, что, по моему мнению, это и сами олигархи понимают. Потому что нельзя жить все время с Международным валютным фондом. (Украине, - ред) нельзя все время, каждый месяц или под конец года считать, удастся ли выплатить эти кредиты, или не удастся. И есть запрос общества", – объяснил Пойканс.

В этой связи латвийский дипломат добавил, что начатые президентом страны Владимиром Зеленским изменения нельзя назвать борьбой с олигархами.

"Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет", – заявил посол.

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Голобородько почти то же самое говорил.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Україні потрібна реальна українська державна влада ,а не кремлівська лялькова імітація !!!))
  • Vladimir Soukhov
    Посол недалёкий человек. Он не делает разницы между миллиардерами и олигархами.
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