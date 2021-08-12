Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА
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Ограничения будут действовать с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа в связи со съемками телеканала "1+1".
Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация, информирует Цензор.НЕТ.
Движение будте перекрыто на таких улицах:
- территория Золотоворотского сквера,
- Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко)
- улица Золотоворотская (от улицы Ярославов Вал, дом 6-А до улицы Золотоворотской).
Полицию обязали обеспечить свободный заезд и выезд транспорта, который будет перевозить техническое оборудование и аппаратуру.