Новости

Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА

1 9424
Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА
Ограничения будут действовать с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа в связи со съемками телеканала "1+1".

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация, информирует Цензор.НЕТ.

Движение будте перекрыто на таких улицах:

  • территория Золотоворотского сквера,
  • Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко)
  • улица Золотоворотская (от улицы Ярославов Вал, дом 6-А до улицы Золотоворотской).

Полицию обязали обеспечить свободный заезд и выезд транспорта, который будет перевозить техническое оборудование и аппаратуру.

Читайте: Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

ТОП-новости

все новости