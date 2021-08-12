Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин

Не все эти люди задержаны по политическим мотивам и имеют проукраинскую позицию, но все они - граждане Украины, и государство пытается освободить их в формате обмена "всех на всех".

Об этом говорится в ответе СБУ, который получила Медийная инициатива за права человека, сообщает Цензор.НЕТ.

По обвинениям в шпионаже, диверсиях, измене и других политических мотивах задержаны не все. Также не каждый пленный имеет проукраинскую позицию, сообщили в МИПЧ.

Украинская сторона пытается обменять их в формате "всех на всех".

"В частности, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные – получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской ИК Луганской области", – добавили в МИПЧ.

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