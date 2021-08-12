24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники

Йилисен Айеркен бежал из Китая в Европу через Украину. На родине молодого человека ждет смерть.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.

"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона обычно циничную депортируются мелкими функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.

Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывают правозащитники из Великобритании и США.

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"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.



