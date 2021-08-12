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ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

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ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. Группа экспертов будет называться Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Так, консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении коронавируса она будет поддерживать быстрое проведение исследований.

"Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении.

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При этом в ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения любого будущего появляющегося или вновь появляющегося патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


    У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
  • Андрей Нешевченко
    Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
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