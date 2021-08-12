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Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО

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В Днепропетровской области полицейские задержали на взятке заместителя председателя райсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция 01

Как установили оперативники, чиновник наладил коррупционную схему - за вознаграждение решал вопросы о снятии с воинского учета, восстановления утраченных воинских учетных документов, постановки на воинский учет и регистрации места жительства.

Так, за 5 400 грн чиновник обещал гражданину повлиять на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы ускорить процесс получения временного удостоверения о приписке к военной участки.

Задержали чиновника во время получения взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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В полиции отмечают, что чиновник в 2018 году уже задерживали при получении 4200 долл. взятки. Сейчас уголовное производство по данному факту находится на рассмотрении в суде.

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    И целых 3 года этот недоделанный судья "рассматривает" элементарное дело о взятке, пока наш клиент опять не попался на том же самом... Там и этого "судью" рядом на скамеечке в клетке надо сажать и обоих закрывать
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Безкарність породжує вседозволеність !!! )))
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    відкрийте вже якісь курси по хабарям, ну сил же немає дивитись, як люди страждають!
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