До конца года в стране появится 4 лаборатории для диагностики орфанных заболеваний, - Радуцкий
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко на Укринформ, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"300 млн выделено, и уже к концу года в Украине появятся четыре лаборатории, которые будут диагностировать орфанные заболевания на ранних стадиях", - сказал Радуцкий.
По его словам, отсутствие лабораторий не позволяет сейчас определять точное количество пациентов с орфанными заболеваниями.
Кроме того, председатель комитета ВР рассказал, что на следующий год из государственного бюджета предполагается выделить 20 млрд гривен для строительства или обновления одного взрослого и одного детской больниц в каждой области Украины. "Уже сейчас заказана проектно-сметная документация", - подчеркнул Радуцкий.
Он добавил, что на протяжении 2021 в пределах президентской программы "Большая стройка" отремонтировано и введено в эксплуатацию 118 приемных отделений опорных больниц, еще в 83 ремонтные работы завершатся до конца года.
Также, по словам Радуцкого, до конца года будет введено в эксплуатацию новый корпус национальной детской специализированной больницы "Охматдет".