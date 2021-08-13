В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках. СПИСОК направлений

На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской областной госадминистрации.

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал глава КОГА Василий Володин.

Как сообщается, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная.

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

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