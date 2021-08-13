Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"

1 30312
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"
За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Старший лейтенант 1-й отдельной танковой бригады Петр Яшин умер в зоне ООС в результате внезапной остановки сердца. ФОТО

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в Минобороны..

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Люцифер
    Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины" - Цензор.НЕТ 3454
  • Люцифер
    На теме будет как всегда 4-5 комментариев. Надоело про нашу войну? Видимо так.
    Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...

    В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
    Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
    Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
    «Донбасс уверенно смотрит в будущее»

    Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
  • Ksenia VB
    Одужання всім пораненим бійцям.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости