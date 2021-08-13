Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в Минобороны..
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.