Призываю всех быть осторожными. Враг готов на все, - Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с Марией Ласицкене из ОКР, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tribuna.

"Наконец-то дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.

Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку", – сказала Ярослава.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.