За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 163 310 человек, всего - 4 538 443, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 633 317 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"163 310 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 12 августа 2021. Первую дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 человек.
В течение суток работали: 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов вакцинации, 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок", - рассказали в Минздраве.