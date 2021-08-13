Новости • Коронавирус и карантин

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн. ИНФОГРАФИКА

1 02215
За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 августа в мире зарегистрировали 713 183 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 379 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 206 254 882 случая инфицирования, из них 713 183 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 348 272 человека, из них 10 379 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 185,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 53-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 43-ю и 6-ю позицию соответственно.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости