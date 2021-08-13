В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в ближайшее время ожидаются поставки в Украину новых лекарственных средств против коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Ляшко рассказал в рамках визита в Кропивницкий.
"Мы сейчас делаем акцент на то, чтобы все койки, которые отведены для госпитализации больных COVID-19, были обеспечены в первую очередь кислородной терапией. В дальнейшем - Минздрав решает вопрос, и в ближайшее время ожидаются поставки других лекарственных средств, которые помогут спасать украинцев во время вспышки COVID-19", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19.