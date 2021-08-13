"Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины

Кремлевская марионетка, подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет найти политическое убежище на полуострове в случае, если ему придется бежать из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крыминформ", об этом он заявил во время "прямой линии" с жителями оккупированного полурстрова.

"У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если из Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", – сказал Аксенов.

Также он отметил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.

Напомним, ранее Аксенов заявил, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в оккупированном Крыму и платят коммунальные платежи.

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