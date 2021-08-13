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В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД

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В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД
Для иностранных паломников обновили правила въезда. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт МИД Украины.

Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

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Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
  • иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае человеку не разрешат пересечь границу. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.

Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).

Топ комментарии

  • walshebneg
    ну как паломники...колонисты скажем прямо.. В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 8274
  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Проходной двор
  • Маркиз
    А кто ж тогда будет наполнять бюджет Умани и её жителей?
    А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
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