Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300

По состоянию на 12 августа в Украине выявлено 300 случаев штамма коронавируса "дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в Киеве зарегистрирован 21 случай.

Ранее в Национальной академии наук заявляли, что высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом "дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Хотя величина этой доли для Украины сейчас неизвестна.

Между тем эксперты отметили, что текущий уровень вакцинации в Украине слишком низкий и не может предотвратить распространение COVID-19, однако напомнили, что вакцина способна защитить от тяжелого течения заболевания.

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