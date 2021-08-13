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Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300

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Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300
По состоянию на 12 августа в Украине выявлено 300 случаев штамма коронавируса "дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в Киеве зарегистрирован 21 случай.

Ранее в Национальной академии наук заявляли, что высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом "дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Хотя величина этой доли для Украины сейчас неизвестна.

Между тем эксперты отметили, что текущий уровень вакцинации в Украине слишком низкий и не может предотвратить распространение COVID-19, однако напомнили, что вакцина способна защитить от тяжелого течения заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
  • Андрей Нешевченко
    Ну... не в каждом, положим...
  • Антип61
    Логика типа "я не знаю из своего окружения никого, кто умер от туберкулеза, значит туберкулез - несмертельная болезнь" или "я не знаю из своего окружения никого, кто заболел сифилисом, значит сифилиса не существует" часто приводит к неправильным выводам.
    Да и на график заболеваемости в Украине Вам лень смотреть. Там пики заболеваемости 28 ноября и 2 ареля. Зато есть теория о клеточном иммунитете. Что-то мало помог клеточный иммунитет Украине или Индии во время второй волны ковида.
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