Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 12 августа, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ивано-Франковской области составляет 70,2% (норма не более 50%), Тернопольской - 72,2%.
Кроме того, в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Сумской - 4,1%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.