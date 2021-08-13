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Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"

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Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.

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"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.

Топ комментарии

  • Lucas Jorgen
    Что значит крымские татары вяло сопротивлялись? Там ВСУ Украины вяло сопротивлялись.
  • Игорь Бех
    Если сравнивать риск для крымчан с мифическими бандеровцами..То это все херня. В сравнении если прилетит ядерная обратка. Сдохнут все. Без исключения.А те что чудом выживут,в муках после додохнут. Жаль татар. Пострадают прицепом. Но...Тоже они в какой то степени вяловато сопротивлялись.
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Но есть, дядя-Кулеба, еще бОльшая проблема.
    Эта проблема - ваша клоунская власть.

    Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
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