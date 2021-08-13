Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.
"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.