"Ковра там не было", - в Минобороны провели беседу с Магучих

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала информацию про разговор в Министерстве обороны с легкоатлеткой Ярославой Магучих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Маляр отметила: "Как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс из российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать кто есть кто)"

Замминистра напомнила, что обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю спортсменки, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

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"Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Сожалеет по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядамв ряды военнослужащих ВСУ и верная Украины", - подчеркнула Маляр.

Она продолжила: "Теперь, что касается "буквы закона". Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения.

Согласно п 1.4 Доктрины - открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.

В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

Согласно п.2.1 данной Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства ... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем".

"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - резюмировала Маляр.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.