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Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"

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Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США "историей успеха".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности. ... И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня - это очень сложная задача, мы над ней работаем. ... Ведется очень системная работа. Все так компактно во времени. Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело, но это приятное бремя", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в США Зеленский посетит не только Вашингтон.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
    Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
  • Arkady Korshun
    клован брехло и кидала
  • Иван Петров 46dae11c
    ...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
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