Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж
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Девелоперская компания "Статус Групп" ведет работы по строительству дополнительных этажей на крыше дома, введенного в эксплуатацию в 2017 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Владимир Гуцул. Информацию подтвердили журналисту ЭП местные жители.
Речь идет о 6-этажном доме в жилом комплексе "Ривьера" на столичных Осокорках.
Застройщик начал надстраивать новые этажи, увеличив высоту здания как минимум до 9 этажей.
Как видно из опубликованных фотографий, вдоль строительной площадки отсутствует защитный забор.
На странице ЖК на портале ЛУН анонсируется старт продаж квартир в "новой очереди" строительства.
По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.
ЭП обратилась к "Статус Групп" за комментарием, однако на момент публикации новости его не получила.