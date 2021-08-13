В параде на День Независимости в Киеве примут участие чешские военные
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание HlidaciPes.org.
Почти 30 военнослужащих почетного караула прибудут из Чехии в столицу Украины.
Хотя участие чешских солдат в праздновании важных юбилеев важных партнеров Чешской Республики является обычной практикой, в этом году участие чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.
"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - сказал представитель Министерства обороны Чехии Марек Вала.
Как сообщает HlídacíPes.org, изначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар вылетит в Киев с правительственным спецпредложением, но сейчас решилось, что Чехию на мероприятии будет представлять Ян Гавранек, заместитель министра оборонной политики и стратегии Минобороны и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.
Также, отмечает издание, пока неизвестно, приедет ли в конце концов в Киев и кто из конституционных чиновников. Совершенно очевидно, что высшее должностное лицо Чешской конституции, президент Милош Земан, не поедет.