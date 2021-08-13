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Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба

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Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба
Министерство иностранных дел Украины не получало обращения от украинцев из Афганистана по эвакуации. В то же время, отрабатываются пути, чтобы граждане могли покинуть страну.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр напомнил, что вчера была выдана рекомендация Украины покинуть страну.

"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", - сказал Кулеба.

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По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имела дружеские отношения. Нам объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
  • Підлога Маккартні
    Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
    Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
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