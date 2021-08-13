Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе

Первый нелегальный мигрант, который попал в Литву из Беларуси 12 августа вылетел домой в Ирак. По новой программе ему приобрели билеты и заплатили 300 евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

Гражданин Ирака незаконно въехал в Литву 20 июня и подал заявление о предоставлении убежища. Но Департамент миграции решил не предоставлять ему убежища.

У иностранца были документы, удостоверяющие личность, и в сотрудничестве с официальными органами он решил вернуться в Ирак, объясняют в министерстве.

Билеты ему приобрели в сотрудничестве с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex. Также Литва заплатила иностранцу 300 евро. В ближайшее время еще 10 граждан Ирака и других стран готовятся выехать из страны по новым правилам.

Так, на фоне миграционного кризиса в Литве решили платить 300 евро нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы ускорить их отъезд. Деньги можно получить только один раз. Если человек снова окажется в Литве, на получение помощи она претендовать не сможет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года