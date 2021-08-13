Консервация знаковых туристических объектов стартует в Чернобыльской зоне, - замглавы ОП Тимошенко

Офис Президент и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов приступает к консервации знаковых объектов зоны отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля. Мы работаем над тем, чтобы территория была не местом забвения, а точкой развития. Прежде всего, как уникального туристического и научно-технологического кластера", - прокомментировал начало работ заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, количество туристов в Зоне отчуждения за последние 3 года увеличилось в 16 раз. Кроме того, в 30-километровой зоне уже начала работу первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, и количество новых технологических предприятий здесь может быть увеличено. Также зона интересна для исследовательских экспедиций.

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Отмечается, что консервация объектов необходима для их сохранения в аутентичном виде, позволяющем передать историческую атмосферу города атомщиков, и сделает посещение Чернобыля более безопасным.

В 2021 году начнут консервацию кафе "Припять", смотровой площадки на крыше 16-этажки, квартиры-музея пожарного Владимира Правика, КПП "Дитятки 2", Чернобыль-хаба и вертолетной площадки. Среди других локаций - автовокзал, бассейн и Дуга. По плану, на консервацию всех намеченных объектов уйдет около двух лет.

Параллельно в зоне отчуждения в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение трех лет будет продолжаться обновление дорог.

Напомним, в рамках проекта "Большая реставрация" в Украине в течение трех лет планируется восстановить 150 наиболее привлекательных туристических магнитов, относящихся к культурному и историческому наследию. По данным Кирилла Тимошенко, в настоящее время на разных стадиях реализации находится уже 36 таких объектов.

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