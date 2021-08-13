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Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

Как отмечается в сообщении, Национальная полиция Украины разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США. 

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Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовится ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

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Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 01
Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 02
Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це та миша шо з"їла вагони зерна?
  • Підлога Маккартні
    Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
    А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
    Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
  • Ustym Karmaliuk
    Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
    За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

    Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
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