Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.