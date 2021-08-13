УЗ нуждается в инвестициях, прозрачных тарифах и разделении на бизнес-секторы, - эксперты

Государственная компания "Укрзализныця" в данный момент состоит из 34 филиалов, из которых 25 - непрофильные и вспомогательные.

Управление таким количество филиалов неэффективно, поэтому УЗ необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию.

Об этом идет речь в долгосрочной "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета Министров.

"Имеющаяся тяговая мощность УЗ не соответствует спросу. Как единому игроку на тягового рынке, УЗ не хватает 300-500 локомотивов, а до 40% магистральных локомотивов УЗ требуют замены и не могут быть использованы из-за технических проблем", - констатируют в Ernst&Young.

Чтобы обеспечить транспортные потребности страны, необходимо улучшить финансовую и экономическую стабильность УЗ, улучшить безопасность железных дорог и привлекательность УЗ как работодателя, обеспечив потребность в квалифицированных и эффективных кадрах и повысить качество управления компанией, сказано в Стратегии.

Компания Ernst&Young предлагает следующие шаги, которые помогут превратить УЗ в современную и эффективную компанию: реорганизовать компанию из региональной структуры в бизнес-сегменты, разработать и внедрить долгосрочную инвестиционную программу, внедрить государственно-частное партнерство и обеспечить финансирование части программ из государственного бюджета, реорганизовать и продать непрофильные ресурсы.

"Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять проект закона "О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (…) Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", - резюмируют в Ernst&Young.

Напомним, соглашением об ассоциации и в частности директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре "Укрзализныци" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. Такое разделение уже зафиксировано Кабмином.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что грузовые перевозки в УЗ - самые рентабельные среди соседних стран.