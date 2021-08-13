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Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев

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Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев
Возможность прекращения поставок горюче-смазочных материалов из Беларуси в Украину не рассматривается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Относительно поставок топлива. Не секрет, что Беларусь поставляет на территорию Украины 30% наших потребностей. Важен ли вариант прекращения поставок? Такой вариант даже не рассматривается. Мы общаемся с белорусскими поставщиками, ведем постоянные переговоры по этому поводу. Вариант прекращения поставок вообще не рассматривается . Я убежден, что таких действий со стороны Беларуси не будет", - сказал Гетманцев.

В то же время он отметил, что в случае прекращения поставок Украина сможет решить этот вопрос за счет проведения импортозамещения, а также замещения за счет других источников. Гетманцев подчеркнул, что "это будет сложно сделать, но возможно".

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Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Потрібно вводити ембарго на поставки товарів з Білорусі, бо якщо ми самі не відмовимся від цих поставок і не побудуємо іншу логістику поставок нафтопродуктів в Україну з Румунії, Угорщини та Польщі, ми ризикуємо що в момент нападу путіна Білорусь припинить свій експорт й Україна отримає дефіцит нафтопродуктів в критичній ситуації. Тому поки немає активної фази війни з путіним потрібно припиняти поставки з Білорусі та через Білорусь будь яких нафтопродуктів! Хай ціна буде більша, але путін з цього безнину та дизелю нічого не отримає!
  • Tema9
    Слуги фінансують режим Лукашенка?
  • Підлога Маккартні
    Ты смари как запел. Таки получается, что может Бацка поставить слуг народа на колени как обещал ? Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2071
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