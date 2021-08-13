Прокуратура Молдовы передала в суд дело в отношении одного из обвиняемых в похищении Чауса

Прокуратура Молдовы завершила расследование уголовного дела и направила в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Молдовы, который участвовал в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.

По данным прокуратуры, подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе, работал в Украине охранником у местного жителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на point.md.

В феврале подозреваемый был завербован группой людей, которые впоследствии участвовали в преступлении. Согласно полученным заданиям, после возвращения в Молдову мужчина собирал информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которую потом передавал заказчикам. Впоследствии, также по инструкциям организаторов, он арендовал помещения и приобрел три транспортных средства, которые предоставил сообщникам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляцию на домашний арест Чауса рассмотрят 16 августа

Эти люди прибыли из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек (бывший судья и его охранник), а также, чтобы помешать последующему процессу расследования.

Обвиняемый содержался под стражей, начиная с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS и был переведен под домашний арест под надзором полиции, с применением ряда ограничительных мер.

Согласно уголовному законодательству Республики Молдова, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.