Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами

Посольство Грузии в Украине прокомментировал сообщение о том, что украинская компания организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию

Посольство добавило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - заключают в ведомстве.

Издание напомниает, что 10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в оккупированном грузинском регионе Абхазия.

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар Поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.