Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами
Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.
Посольство добавило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.
"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - заключают в ведомстве.
Издание напомниает, что 10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в оккупированном грузинском регионе Абхазия.
В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар Поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.