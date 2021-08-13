Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом
Об этом Данилюк сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Появилась информация, что Минобороны планирует строительство фрегата "Владимир Великий", который будет стоить около 1 миллиарда долларов. На фоне того, что на восьмом году войны у нас нет даже завода по изготовлению патронов и снарядов, не говоря уже о современном вооружении военных и то, что дроны продолжают покупать волонтеры - от такого планирования волосы становятся дыбом", - подчеркнул он.
По словам Данилюка, создается впечатление, что проходит соревнование - кто больше угодит Зеленскому.
"Не удивлюсь, если скоро дороги будут называть "Владимир Железобетонный", университет "Владимир Мудрый" или спутники "Владимир Межгалактический". Так недолго поспорить с президентом Туркменистана о том, кто из них на самом деле Бэнкси.
И опомнитесь уже! Даже вам уже должно было стать очевидным, что для того, чтобы остановить войну, мало просто "прекратить стрелять". Нужна сильная и современная армия. Хотите выполнить свое обещание украинцам - сделайте его таким. Тем более если у вас есть аж целый миллиард на строительство одного фрегата", - подытожил экс-секретарь СНБО.
Напомним, ранее Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".