В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.