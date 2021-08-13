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В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

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В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным
В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.

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  • Zelya Vsyo
    В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
  • Підлога Маккартні
    Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
  • Mykola Vovk
    Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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