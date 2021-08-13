МИД Украины запустил официальный сайт "Крымской платформы", - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы", сообщил 13 августа во время брифинга глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы". Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии. На этом сайте вы сможете найти актуальную информацию о "Крымской платформе", – отметил Кулеба.

Как уточнил глава МИД, на сайте есть несколько разделов:



- Крым до оккупации;

- Крым в оккупации;

- "Крымская платформа";

- Экспертная сеть "Крымской платформы";

- Раздел саммита "Крымской платформы".