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Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко

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Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко
Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока", - отметил Галущенко.

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По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".

"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    ЄС вам нічого не винен. Пізно всрались.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Евросоюз вас, клоунов у власти, и так терпит через скрип зубов. На чьей стороне играет зеленая команда постоянно поливая грязью Евросоюз и США? Зелебобики, аргументируйте, но без ссылок на российскую информпомойку.
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