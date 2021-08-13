Новости • Агрессия России против Украины

РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка

2 20221
РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка
Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала августа этого года, противник продолжает интенсивное перемещение грузов на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

В частности, с территории России ввезено около одной тысячи тонн горючего.  Среди них - боевые бронированные машины и патроны калибра 12,7 мм для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

"Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути", - отметили в украинской разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Оцими "гумконвоями": "Украинские пограничники помогли россиянам провести в ОРДЛО юбилейный 100-й гумконвой, - ОБСЕ" - завозять
  • 5 копійок
    Єссєссна. Для ***** це свято як серпом. Готують якусь пакость, як завжди.
  • Юрий Корешков fb43455a
    Не может быть! Никогда за 7 лет такого не было и вдруг - нате вам, разведали...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости