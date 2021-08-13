Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - отметил Лавров.
"Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр иностранных дел страны-агрессора.
Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.
"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.