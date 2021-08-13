В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия

Российская сеть супермаркетов Mere открыла свой первый магазин в Украине. Сеть уже запустилась в Никополе (Днепропетровская область).

В Никополе Днепропетровской области появился первый магазин сети российских супермаркетов Mere, пишет dnepr.info, передает Цензор.НЕТ.

"Mere — это европейская дочка российской сети магазинов "Светофор". Она включает в себя более 800 магазинов по всей России и за ее пределами.

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По Украине планируется открытие 40-а супермаркетов к концу этого года. Сейчас один начал функционировать в Никополе. В Павлограде в торговом центре "Гулливер" также ожидают открытие. Об этом прямо свидетельствует вывеска и подготовленное помещение, которое оформлено в корпоративном стиле Mere. Подтвердили этот факт и "соседи" дискаунтера по территории.

Новые магазины будут и в дальнейшем появляться по Днепропетровской, а также Киевской областях.

Тем временем экс-директор по развитию "Mere" в Украине заявил, что никаких препятствий со стороны украинской власти при открытии магазинов они не ощутили. Хотя о планах российской сети стало известно еще в середине июня этого года. Тогда в СНБО исключили такую возможность, пообещав "применять меры" к городским властям, которые будут отдавать преференции бизнесу страны-агрессора", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса.